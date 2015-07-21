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Во дворе жилого дома во Владивостоке автомобиль сбил женщину

Во дворе жилого дома во Владивостоке автомобиль сбил женщину

Фото: Экипажи ДПС

На пешеходной зоне во дворе дома № 12 по улице Башидзе во Владивостоке автомобиль сбил пешехода. На место происшествия прибыла скорай помощь. Врачи осмотрели пострадавшую и госпитализировали ее, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Экипажи ДПС".

Как утверждают очевидцы, в машине, которая совершила наезд, находился ребенок.

Каким образом автомобиль оказался на узкой тропинке между деревьями, и почему водитель не заметил пострадавшую? В этих вопросах предстоит разобраться представителям правоохранительных органов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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