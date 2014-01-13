Во Владивостоке парня ограбили в лифте многоэтажки
Преступление совершено в вечернее время в подъезде одного из домов на улице Калинина. По словам 18-летнего пострадавшего, за ним в лифт заскочил неизвестный мужчина с бородой и в спортивном костюме, который, угрожая расправой, забрал у него деньги, а также продукты.
Потерпевший пришел домой, сообщил о нападении в полицию и описал приметы подозреваемого, который вскоре был задержан. Им оказался ранее судимый 23-летний местный житель, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Задержанного проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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