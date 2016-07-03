Анонс на 4 июля
4 июля в 11.00 во владивостокском театре молодежи (Светланская, 15а) – мюзикл для детей по сказке Г. Х. Андерсена «Огниво».
4 июля в 19.00 во Владивостоке в Jeffrey`s Coffee (Прапорщика Комарова, 19) – встреча с элементами тренинга «О голосе: как говорить свободно и красиво».
4 июля в 19.00 во Владивостоке в кинотеатре "Океан IMAX" (Набережная, 3) – показ записи драматического шоу #Зановородиться.
4 июля в 21.00 во Владивостоке в Contrabanda (Адмирала Фокина, 19) – шоу Alaska String Band.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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