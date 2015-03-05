26 амурских тигров зафиксировали фотоловушки в приморском нацпарке

В национальном парке «Бикин» подвели итоги фотомониторинга амурского тигра: в поле зрения автоматических камер попало 26 редких полосатых кошек. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на экологов.

Специалисты анализировали информацию, полученную с фотоловушек, установленных с ноября 2017 по февраль 2018 года. Работа по мониторингу численности амурского тигра была проведена на площади 2000 квадратных километров.

Первые автоматические камеры были поставлены в парке начале 2017 года, тогда было зафиксировано 10 тигров: пять самок и пять самцов, однако полномасштабный фотомониторинг был впервые проведен зимой 2017—2018 года.

Фотомониторинг амурского тигра в НП «Бикин» имеет свои особенности. Ловушки должны быть установлены попарно в определённые сроки: конец ноября—начало декабря, когда ложится постоянный снег. Однако это время характеризуется полной недоступностью территории парка, единственной транспортной артерией которого является сам Бикин. Река начинает замерзать в ноябре, навигация на лодках прекращается, и только в конце декабря, перед самым Новым годом, на реке появляется первый «буранник» — след от снегоходов, связывающий парк и внешний мир. Учитывая эту «бикинскую» специфику, для того, чтобы ловушки были выставлены вовремя и правильно, сотрудники научного отдела совместно со специалистами Амурского филиала WWF России накануне мониторинга провели обучающий семинар-тренинг для удэгейцев – сотрудников национального парка, которые заходят на свои участки перед самым ледоставом. В процессе семинара по использованию фотоловушек все охотники получили навыки обращения с автоматической техникой, также были определены места для постановки камер в соответствии с методикой и заранее разработанной схемой. Эффективность этой учебы, конечно же, отразилась и на полученных результатах мониторинга.

«Мы получили огромный объем материала, который был отсмотрен и обработан вручную, и, конечно, анализ изображений занял значительное время, — комментирует старший сотрудник отдела по научной работе ФГБУ «Национальный парк «Бикин» Владимир Попов. — В итоге нам удалось идентифицировать 26 тигров, которые попали в поле зрения фотоловушек на нашей учетной площадке. Получилось 10 самцов, 10 самок — из них 2 с тигрятами, 4 беременные, — и 6 тигрят в двух выводках. Самое примечательное, что у одной из самок зафиксировано 4 тигренка, что бывает крайне редко и говорит о благополучии тигриной группировки в нацпарке. Некоторые кадры нас особо порадовали, например, те, где тигрица с двумя тигрятами лакомятся кабаном, добытым ранее тигром-самцом. Удачный выбор места для фотоловушек помог получить и другие интересные фотографии, например, с тремя харзами — непальскоми куницами, с тигром, который отдыхает прямо напротив объектива».

Национальный парк «Бикин» - одно из ключевых местообитаний амурского тигра, сохраняющий 10% мировой численности этого подвида. Проведение ежегодных исследований численности амурского тигра с помощью фотоловушек на территории национального парка «Бикин» являются составной частью мониторинга этого редкого хищника на юге Дальнего Востока России.

«Как говорят, первый опыт – это всегда первый опыт. Поэтому окончательные выводы делать преждевременно, так как вполне возможно, что и не все тигры попали в фотоловушки. Тем интереснее будет ждать результатов будущего года. В следующем году мы увеличим количество фотоловушек, а сотрудники национального парка станут ещё профессиональнее. Стоит отметить, что полученные данные подтверждают данные учета по следам 2015 года. Это в очередной раз доказывает, что если всё делать качественно, то результаты будут сходными. Общий вывод: на Бикине стабильная группировка амурского тигра, которая имеет тенденции к росту. И мы уверены, что чем быстрее будет развиваться парк, тем больше будет копытных, которые смогут прокормить не только тигров, но и коренное население», – комментирует генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Авторство фото с фотоловушек: НП «Бикин» / WWF России / Центр «Амурский тигр».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]