Делегация южнокорейской армии проведет встречу с командованием Тихоокеанского флота

Делегация Первой армии Республики Корея прибыла в Приморье в соответствии с планом международной деятельности министерства обороны РФ. Возглавляет делегацию командующий этим объединением генерал армии Пак Чон Чжин, сообщил во вторник начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.

В рамках визита в Восточный военный округ южнокорейские военнослужащие посетят одно из общевойсковых соединений ВВО в Уссурийске, проведут встречу с представителями командования Тихоокеанского флота, познакомятся с достопримечательностями Владивостока, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

Планируется, что визит южнокорейской делегации завершится 6 июля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]