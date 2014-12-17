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Делегация южнокорейской армии проведет встречу с командованием Тихоокеанского флота

Делегация южнокорейской армии проведет встречу с командованием Тихоокеанского флота

Фото: Рамблер/новости

Делегация Первой армии Республики Корея прибыла в Приморье в соответствии с планом международной деятельности министерства обороны РФ. Возглавляет делегацию командующий этим объединением генерал армии Пак Чон Чжин, сообщил во вторник начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.

В рамках визита в Восточный военный округ южнокорейские военнослужащие посетят одно из общевойсковых соединений ВВО в Уссурийске, проведут встречу с представителями командования Тихоокеанского флота, познакомятся с достопримечательностями Владивостока, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

Планируется, что визит южнокорейской делегации завершится 6 июля.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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