Цена на топливо во Владивостоке перевалила за 50 рублей (фото)

За последние две недели цена на бензин во Владивостоке выросла на нескольких заправках. При этом две главные сети продолжают держать цены на уровне начала июня, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт vl.ru.

С момента последнего обзора цен на бензин на VL.ru минуло уже три недели – стоимость топлива за это время прекратила расти, но, как оказалось, это было временное явление. В начале июля автовладельцев снова ждали плохие новости: некоторые популярные заправки подняли цены, да так, что оставалось только удивляться.

Рекордсменом в динамике прироста стала сеть «Октант». Здесь топливо в принципе почти всегда дороже, чем у конкурентов, однако теперь компания еще и преодолела психологическую отметку в 50 рублей за литр. Итак, цена АИ-98 составляется 50,57 рубля, а ДТ – 50,59 рубля. В процентном соотношении это прибавка 6,3% и 1,6% соответственно. На этом фоне повышение цены на АИ-92 на 50 копеек с 43,57 до 43,97 рубля за литр смотрится почти незаметно. АИ-95 тоже подорожал сразу на 6,7%, или на 3 рубля за литр. Его стоимость теперь не 44,77, а 47,77 рубля.

Так же бодро поднялся ценник на «Бензо»: АИ-92 стоит 43,3, прибавив рубль к литру, или 2,3%. АИ-95 резво набрал три рубля, или 6,9%, – с 43,3 рубля до 46,3 рубля за литр. На 4,2%, или на 2 рубля к литру, поднялась цена на АИ-98 – 49 рублей теперь нужно за него платить. Без перемен осталось только дизельное топливо – как было 49,5 рубля, так и осталось.

НК «Роснефть» и «Восток-Ойл» остались на уровне трехнедельной давности, здесь ничего не подорожало и не подешевело. А вот НК «Альянс» совершила невероятное: цена на дизельное топливо на заправке снизилась сразу на рубль, или 2,1%. Литр ДТ теперь стоит не 45,85, а 44,85 рубля.

На «RS-Нефти» на БАМе опять нет никакого бензина, только дизтопливо. Цена на него осталась прежней. Östwald в районе Рудневского моста за месяц разжился и бензином: АИ-92 за 41,1 и АИ-95 за 42,1 рубля за литр. Стоимость дизтоплива равна 44,2 рубля за литр.

Как сообщает «Коммерсантъ», правительство может усилить ручное регулирование топливного рынка. ФАС, уже заставив нефтекомпании заморозить цены на АЗС, хочет фактически зафиксировать наценку на бензин и дизельное топливо как на стадии мелкого опта, так и в рознице. Утвердить это регуляторно в конкурентной отрасли государство не может, но ФАС считает, что данная мера должна быть записана в торговой политике нефтекомпаний.

При этом антимонопольная служба не видит оснований для повышения цен на топливо с 2019 года, когда размер акциза на него увеличится почти на треть. Предлагаемых правительством мер и введения гибкого акциза на нефтепродукты, привязанного к цене нефти, будет достаточно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]