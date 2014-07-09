Крупный спорткомплекс экстренно закрыли во Владивостоке (фото)
Сегодня, 3 июля, по решению Советского районного суда Владивостока судебные приставы-исполнители приостановили работу спорткомплекса «Восход», сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru.
Сотрудники спорткомплекса не знали о решении суда, но по требованию приставов покинули помещение. Было включено экстренное оповещение по громкой связи, чтобы все, кто находился в здании покинули его. Так как бассейн в это время не работал, а также из-за летних каникул посетителей в спорткомплексе практически не было. Проигнорировали предупреждение по громкой связи только сотрудница и посетительница салона красоты, который арендует кабинет в этом здании. Судебным приставам пришлось лично просить их покинуть помещение.
На данный момент в здании могут находиться только лица, устраняющие нарушения противопожарной безопасности. По словам представителей подрядной организации, в здании уже идут работы, планируется их завершить в конце недели.
Как сообщали ранее "Вести:Приморье, во Владивостоке после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» прошли масштабные проверки объектов с массовым посещением людей.. Сначала был закрыт кинотеатр New Wave Cinema, затем трехэтажный магазин «Счастливое детство», а также торговые центры «Технариум» и «Велес». Кроме того, была временно приостановлена работа торгового центра «Золотой Рог», а также супермаркета «Реми» на Борисенко, 35. Также приставы опечатали торговый центр «Бум» на Русской. Большинство заведений уже возобновили работу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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