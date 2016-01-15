"Вести: Приморье": Популярный спорткомплекс закрыли во Владивостоке
Сегодня, 3 июля, приставы, по решению суда Советского района Владивостока, закрыли спорткомплекс «Восход». Причиной стало «ненадлежащее обеспечение всех мер пожарной безопасности».
По распоряжению приставов, спорткомплекс покинули все его работники и посетители. На данный момент в здании имеют право находиться только специалисты, которые отвечают за устранение нарушений.
Как только пожарная безопасность будет приведена в соответствие со всеми нормами и требованиями, «Восход» снова начнет работу в штатном режиме.
Подробнее об этом смотрите в сюжете Сергея Станчика сегодня, 3 июля, в 21.44 в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1".
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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