Центризбирком: "Голосование по телефону - вопрос времени"

В Приморье началась предвыборная кампания. Политические партии уже выдвигают своих кандидатов на пост губернатора региона, в некоторых округах пройдут довыборы в Заксобрание края. Подготовку Приморья к важному политическому событию осени курирует Центральная избирательная комиссия России. Особенность этого предвыборного цикла - в существенном обновлении составов территориальных избирательных комиссий. О других новшествах процедуры голосования в интервью с Евгением Шевченко, членом центральной избирательной комиссии России смотрите сегодня, 3 июля, на телеканале «Россия 24».

Евгений Шевченко, член центральной избирательной комиссии Российской Федерации: "Полторы недели назад у нас произошло обновление составов. Это значит, что теперь людей предстоит обучать…"

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]