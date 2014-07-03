Черный домовой помешал вывозу древесины из Приморья
Специалисты Россельхознадзора пресекли отправку в Китай крупной партии пиломатериалов из Приморья. Причиной для отказа в выдаче фитосанитарного сертификата стал живущий в продукции карантинный вредитель. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Компания-экспортёр леса, зарегистрированная в поселке Кавалерово Приморского края, обратилась в Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области с заявлением на выдачу фитосанитарного сертификата на подкарантинную продукцию – пиломатериал лиственных пород из дуба монгольского (24 кубометра).
Лес был заготовлен в Кавалеровском районе Приморского края и предназначался на экспорт в КНР.
В ходе обследования партии пиломатериалов был выявлен карантинный вредитель растений для страны-импортера – дровосек-усач черный домовой (вид жуков подсемейства настоящих усачей (Cerambycinae) семейства усачей (Cerambycidae), являющийся техническим вредителем), что подтверждено результатами лабораторной экспертизы, проведенной специалистами Приморского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений».
В России данный вредитель не включен в перечень карантинных для территории РФ объектов, однако в КНР запрещен оборот древесины, поражённой этим насекомым.
Несоответствие подкарантинной продукции фитосанитарным требованиям страны-импортёра является основанием для отказа в выдаче фитосанитарного сертификата.
Лесопромышленникам было рекомендовано отправить заражённые партии пиломатериалов на обеззараживание. После уничтожения древесных вредителей предприниматели имеют право вновь подать заявление о выдаче фитосанитарного сертификата.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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