Бухта Безымянная и знаменитый в молодежных кругах Владивостока пляж Кунгасный вновь стали площадкой для волейбола на песке. Соревнования босоногих пар со всего Дальнего Востока вполне ожидаемо прошли под девизом «С днем рождения, любимый город». Кто в честь 158-летия приморской столицы оказался быстрее, выше и сильнее - знают наши корреспонденты.

Им было по десять лет, когда начинали играть в волейбол на берегах Японского моря. Теперь Павел Кириченко и Максим Чичерин живут и учатся в разных дальневосточных городах, но команда «Старт» не распалась.

Повезло спортсменам с погодой. Не морось по-владивостокски, и не жара по-хабаровски. Иначе ноги пляжников увязли бы в мокром или, чего доброго, перегрелись на горячем песке. Это главная трудность «бич-волей», так называют пляжный волейбол в мире. А состязания, благодаря доступности и массовости, давно переросли уровень городов и стран. Летом случаются мировые чемпионаты, а зимой — международный песок можно найти в закрытых залах.

Владимир Завгороднев, председатель федерации волейбола г. Владивостока: «Пляжный волейбол очень популярен и не требует какой-то специальной подготовки, какого-то спортивного зала или чего-то еще. Вторая группа для того и создана, чтобы туда могли заявиться все, кроме уже более-менее поднаторевших спортсменов».

Опыт — классика жанра, то есть, элементы всем известной игры в мяч на площадке, перечеркнутой сеткой. Как и классический волейбол, пляжный, к песку и солнцу, требует прыгучести, хорошего роста и координации.

Владивостоку и песка, и воздуха хватает. А солнце, как сердце, пламенеет в груди каждого участника пляжных баталий. Пока победа для большинства — не главное.

Любовь Проскурина, волейболист: «Лишний повод выбраться на море, потому что, как правило, эти соревнования проходят все время на пляже. Можно купаться, загорать в свое удовольствие. У меня напарник постоянный - это моя сестра. Мне более с ней комфортно играть, чем с другими людьми. Мы друг друга чувствуем...»

200 спортсменов из Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, а победитель — та самая команда «Старт», что не распалась, хотя игроки живут и учатся в разных городах. Выходит, не только быстрее, выше, сильнее быть нужно. Дружба тоже имеет значение!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]