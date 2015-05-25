В Приморье местами пройдут сильные дожди и резко похолодает

4 июля Приморский край накроет четвертая волна вторжения охотоморского воздуха,сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на Маглипогода.

4 июля погоду в Приморском крае будет определять ослабленный полярный фронт и косвенное влияние тайфуна PRAPIRUN. В крае ожидается облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. На юге края ожидается пасмурная погода, временами пройдет дождь, местами сильный дождь, возможна гроза. На юго-востоке пройдут дожди, местами сильные дожди. На восточном побережье ожидается очень сильный северо-восточный ветер, местами штормовой до 20-25 м/с. На восточном побережье ожидается сильный шторм! На севере и в центральных районах края ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. В целом погода в этих районах будет хорошая, так как эти районы будут далеко от тайфуна и не попадают под влияние фронта. Температура воздуха уже начнет понижаться и днем составит всего +20 °С +25 °С, на побережье +13 °С +19 °С. Особенно сильно похолодает на восточном побережье +11 °С +16 °С, при этом будет очень ветрено.

Основное ухудшение произойдет в ночь с 4 на 5 июля на юго-востоке края и местами на юге края. В этих районах пройдут дожди, временами сильные дожди. Местами возможны ливни и грозы. Наибольшее количество осадков ожидается в Лазовском и Ольгинском районе. На восточном побережье ожидается очень сильный северо-восточный ветер, местами штормовой до 20-25 м/с.

5 июля погода в Приморском крае начнет улучшаться. Днем местами еще сохранятся дожди. Эффект похолодание добавит тайфун, проходящий по Японскому морю. Вихрь начнет закручивать против часовой стрелки и отправлять к нам холод. Похолодание резко усилится и температурный фонт резко понизится, исчезнет вся духота. Температура воздуха днем составит всего +18 °С +23 °С, на побережье +10 °С +17 °С. Далее в Приморском крае установится малооблачная, сухая и холодная погода. На побережье местами туман.

Источник: https://maglipogoda.ru/v-primore-mestami-proydut-silnye-do/

Маглипогода.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]