Во Владивостоке по решению суда закрыт спорткомплекс «Восход». Видеорепортаж Сергея Станчика
Во Владивостоке приставы по решению суда Советского района приостановили деятельность спорткомплекса «Восход». Причиной, языком строгой отчетности, стало «ненадлежащее обеспечение всех мер пожарной безопасности». Когда спортивный комплекс возобновит свою работу?
Все вопросы к суду, приставы крепят уведомления. Спорткомплекс «Восход» закрывают на время, пока не будут устранены признанные опасными нарушения: есть риск для жизни и здоровья, поэтому слуги закона требуют, чтобы все сотрудники и посетители в течение получаса покинули здание.
- Для бухгалтерии нет исключения? И мы покидаем?
Отныне в спорткомплексе может находиться только тот, кто будет исправлять недочеты.
Пожарное оповещение работает. Но, во-первых, запускают его с трудом. А, во-вторых, это не единственное, что вызвало вопросы у пожарной инспекции.
Алексей Небожатко, инженер пожарной безопасности: «Там забыли датчики поставить. Там не хватает динамиков. Нужно добавить. Система работать будет. И она будет обеспечивать свою пожарную безопасность».
В летние каникулы спорткомплекс практически пуст. Зато есть арендаторы. И приставам приходится уговаривать частных предпринимателей покинуть здание. Уверяют, что вернуться назад они смогут, как только каждый пункт в большом списке проблем будет перечеркнут.
Алеся Кодылева, пристав-исполнитель: «После устранения всех нарушений будет вынесено определение об отмене данной обеспечительной меры. И спорткомплекс и дальше будет производить свою деятельность».
После трагедии в торговом комплексе Кемерова Владивосток поступательно перепроверяет важнейшие объекты, где подолгу находятся люди. Некоторые кинотеатры, крупные сети промышленных и продовольственных товаров, развлекательные центры были закрыты из-за найденных нарушений. Но владельцы постарались всё исправить, и большинство объектов уже в строю.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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