Во Владивостоке приставы по решению суда Советского района приостановили деятельность спорткомплекса «Восход». Причиной, языком строгой отчетности, стало «ненадлежащее обеспечение всех мер пожарной безопасности». Когда спортивный комплекс возобновит свою работу?

Все вопросы к суду, приставы крепят уведомления. Спорткомплекс «Восход» закрывают на время, пока не будут устранены признанные опасными нарушения: есть риск для жизни и здоровья, поэтому слуги закона требуют, чтобы все сотрудники и посетители в течение получаса покинули здание.

- Для бухгалтерии нет исключения? И мы покидаем?

Отныне в спорткомплексе может находиться только тот, кто будет исправлять недочеты.

Пожарное оповещение работает. Но, во-первых, запускают его с трудом. А, во-вторых, это не единственное, что вызвало вопросы у пожарной инспекции.

Алексей Небожатко, инженер пожарной безопасности: «Там забыли датчики поставить. Там не хватает динамиков. Нужно добавить. Система работать будет. И она будет обеспечивать свою пожарную безопасность».

В летние каникулы спорткомплекс практически пуст. Зато есть арендаторы. И приставам приходится уговаривать частных предпринимателей покинуть здание. Уверяют, что вернуться назад они смогут, как только каждый пункт в большом списке проблем будет перечеркнут.

Алеся Кодылева, пристав-исполнитель: «После устранения всех нарушений будет вынесено определение об отмене данной обеспечительной меры. И спорткомплекс и дальше будет производить свою деятельность».

После трагедии в торговом комплексе Кемерова Владивосток поступательно перепроверяет важнейшие объекты, где подолгу находятся люди. Некоторые кинотеатры, крупные сети промышленных и продовольственных товаров, развлекательные центры были закрыты из-за найденных нарушений. Но владельцы постарались всё исправить, и большинство объектов уже в строю.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]