День города стал днем рождения для семерых детей в третьем роддоме Владивостока
В День города, 2 июля, в роддоме № 3 Владивостока появились на свет семеро детей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на представителя учреждения. Первой стала девочка. Малышка родилась в 9 часов 15 минут. Она появилась на свет в результате естественных родов, ее вес составил 3040 граммов, рост — 51 см. Новая жительница Владивостока стала третьим ребенком в семье.
Всего же за минувшие сутки акушеры «третьего» роддома приняли 6 родов и 7 детей — 2 девочки и 5 мальчиков. Интересно, что кроме владивостокских пациенток, наблюдавшихся в женской консультации учреждения, среди молодых мам есть двое, прибывших из других населенных пунктов Приморского края — Новопокровки и Уссурийска. При этом роды одной из этих пациенток были примечательны появлением на свет двойни. Мальчики родились с разницей в одну минуту — в 19 часов 22 минуты и 19 часов 23 минуты. Их вес равен 2630 и 2380 граммам, а рос — 48 и 46 см, соответственно. Их мама — 28-летняя жительница Уссурийска Екатерина — чувствует себя хорошо.
Добавим, что за 6 месяцев 2018 года в родильном доме № 3 Владивостока появились на свет 50 двоен и 1 тройня.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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