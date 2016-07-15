Дорожники вновь выходят на проезжую часть Владивосток. После вынужденной передышки из-за дождей дорожная страда возобновляется. В связи с этим в различных частях города ожидаются перемены на асфальторемонтном фронте.

Дорожная техника вдоль Светланской улицы дожидается своего часа. Дождь только что прекратился, и подрядчик планирует приступить к последнему этапу работ — нужно извлечь из под асфальта рельсы и шпалы между «Цирком» и «Дальзаводом». По контракту завершить всё нужно в сентябре, но дорожники обещают форсировать сроки. Если не возникнет непредвиденных препятствий.

Ашот Надарян, представитель компании-подрядчика: «Идем с опережением. Если погода не будет нам мешать дальневосточная, в конце, думаю, июля объект будет уже завершен».

Светланскую ремонтируют в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». А на улице Станюковича дорожники восстанавливают полотно после масштабного обрушения в начале прошлого года. Долгое время автомобилисты довольствовались лишь одной уцелевшей полосой. Постановление городской администрации предписывает полностью закончить капремонт к началу сентября — отрезок Станюковича перекрыли для проведения работ.

Станислав Кончин, главный инженер компании-застройщика: «Полностью этот участок улицы Станюковича планируется восстановить в прежних границах — в проезжей части и тротуарной части. И, соответственно, получить двустороннее движение, нормативное, как и было до обрушения участка улицы».

Обильные осадки всегда указывают на слабые места в состоянии дорожной сети. Или становятся поводом для проведения аварийного ремонта. Накануне в соцсетях появились сообщения, что улицу Снеговую смывает бурным потоком. Местные жители рассказали нам, что, на самом деле, асфальт здесь провалился еще пару месяцев назад во время другого дождя. Это место уже стоит на заметке у дорожников.

По информации городских властей, муниципалитет в этом году проведет аварийно-восстановительные работы на 180 улицах Владивостока. Дорожное покрытие отремонтируют на площади 60 тысяч квадратных метров. И, возможно, недавние осадки все же добавили несколько пунктов в этот перечень.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]