В Приморье перемыта дорога на выезде из села Изюбриный

Сильные дожди подняли уровнь воды в реках Приморья. В результате чего оказалсь перемыта дорога на выезде из села Изюбриный Чугуевского района. Об этом сообщили очевидцы на Whatsapp редакции "Вести: Приморье". По словам местных жителей, такая картина наблюдается каждый год после сильного дождя.

Изюбриный расположено на левом берегу малой горной реки Изюбринка, левого притока Павловки. Село стоит на автодороге, отходящей на юг от трассы Осиновка — Рудная Пристань между сёлами Павловка и Антоновка, до трассы около двух километров.. До районного центра Чугуевка (на запад) около 75 км. Численность населения села составляет 330 человек, по данным на 2010 год.

По данным Примгидромета, в крае 2 июля прошли дожди различной интенсивности, местами сильные. Прошедшие дожди вызвали подъемы уровней воды на большинстве рек края. Интенсивность подъема составляет 3-21 см/сутки. Наиболее интенсивный подъем на 21-50 см отмечается на реках южной половины края. Все реки в берегах, опасных гидрологических явлений не наблюдается. Уровни воды в реках ниже отметок выхода воды на пойму на 0,8-2,3 м.

По прогнозу синоптиков, сегодня, 4 июля, в Приморье местами также будет идти умеренный дождь.

В ближайшие трое суток на реках края продолжится подъем уровня воды на 0,1-0,6 м. Выхода рек из берегов, опасных гидрологических явлений не ожидается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]