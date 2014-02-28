«Вверх по ступенькам мастерства» — под таким девизом прошла Летняя творческая школа в Приморском колледже искусств. Несмотря на каникулы, юные музыканты снова занимались и репетировали под руководством московских профессоров. 3 июля состоялся заключительный Гала-концерт.

Последняя репетиция перед выходом на сцену. Все эти девять дней с флейтистами занималась москвичка Ирина Стачинская. Ее называют «Золотая флейта России». Недавно она провела летнюю школу в Крыму для ребят со всей страны и теперь очарована приморскими талантами.

Ирина Стачинская, лауреат российских и международных конкурсов, преподаватель Московского флейтового центра: «Замечательные дети на самом деле, готовые к экспериментам, готовые открывать новые горизонты. Самое главное для всех — вынести максимально пользы, и как я всегда говорю: «Давайте откроем звук и будем звучать и петь на инструменте»!

В Летнюю творческую школу приезжают особые ученики. Заниматься с ними для педагогов просто удовольствие. Ведь это победители краевых и региональных музыкальных конкурсов, ребята увлеченные и целеустремленные.

Софья Соколова, выпускница Детской музыкальной школы филиала ПККИ (г. Находка): «Я закончила музыкальную школу в этом году и хочу поступать в колледж, поэтому приехала сюда, чтоб набраться опыта».

Борис Недошивкин, выпускник ДМШ Приморского колледжа искусств: «Научился к музыке относиться более серьезнее, и навыки игры, конечно, увеличились».

Гала-концерт стал финальным аккордом Летней школы. Все участники получили свидетельства о пройденных уроках и мастер-классах. А главное, исполнили то, что выучили за эту неделю. В этом году школа проходила по трем направлениям: академический вокал, флейта и саксофон.

Поставить дыхание — задача для всех, а духовикам — и правильно поставить пальцы.

Владислав Вальс (Москва), профессор кафедры духовых и ударных инструментов Российской Академии музыки им. Гнесиных: «Одному надо немножко построже. Другому — наоборот, скажешь построже — он замкнется. В общем, индивидуальный подход — это основной критерий».

Профессор саксофона по фамилии Вальс — и это не псевдоним! — показал уровень, к которому надо стремиться. Галина Бойко, солистка Московской филармонии, вела за собой «Вверх по ступенькам мастерства». Летняя школа — это новые горизонты для ребят и курсы повышения квалификации для приморских педагогов.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]