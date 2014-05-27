В двух районах Приморья количество осадков достигло критерия опасного явления
В Лазовском и Ольгинском районах Приморья количество осадков достигло критерия опасного явления. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примгидромет, 2 июля в Приморье под влиянием фронтальных разделов в Приморье прошли дожди различной интенсивности с общим количеством от 10 до 64 мм. В южной половине Приморского края, ночью в западных и центральных районах прошли сильные дожди с количеством 15-39 мм.
В Лазовском и Ольгинском районах количество осадков достигло критерия опасного явления, 57 и 55 мм за 12 часов и менее. Предварительно для этих районов было объявлено экстренное предупреждение о неблагоприятном погодном явлении.
На севере края, где большую часть дня было солнечно и осадки начались только вечером.
Во Владивостоке 2 июля выпало 30 мм осадков. Ночью снова моросило.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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