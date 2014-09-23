Еще один тайфун зародился в Тихом океане, достигнет ли он Приморья

В Тихом океане зародилась новая тропическая депрессия. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примгидромет, в приэкваториальной зоне Тихого океана зародилась новая тропическая депрессия. В течение ближайших 1,5-2 суток она, углубляясь, будет медленно смещаться в западном направлении. Примерно 6 июля она может перейти в стадию тропического шторма и повернет на северо-запад.

Предположительно в начале следующей недели вихрь может выйти на акваторию Восточно-Китайского моря. Здесь он снова изменит направление движения и станет смещаться на север, северо-восток.

Ориентировочно в середине следующей недели тайфун может подойти к Корейскому проливу.

Учитывая большую заблаговременность, о дальнейшей траектории и степени влияния на погоду Приморья говорить еще рано. Не исключено, что расчётные траектории будут меняться.

При поступлении новых данных прогнозы перемещения вихря будут уточняться.

На сегодня ясно одно: в ближайшие 7-10 суток выхода нового тайфуна на Приморский край не ожидается.

Сегодня, 4 июля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, небольшой, местами умеренный дождь. На побережье местами туман. Ветер юго-восточный умеренный, на побережье сильный.Температура воздуха +15...+29°C.

Во Владивостоке облачно, морось, временами переходящая в дождь. Местами туман. Ветер юго-восточный умеренный, во второй половине дня до сильного. Температура воздуха +15...+17°C, в пригороде до +20°C. Температура воды в Амурском заливе +17°C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]