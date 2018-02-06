Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 10:52
  0

Суд отложил до конца июля заседание по делу о простое в порту Владивостока судна из КНДР

Суд отложил до конца июля заседание по делу о простое в порту Владивостока судна из КНДР

Фото: ИнвестСтройТрест

Суд в Приморье во вторник отложил до 31 июля разбирательство по иску компании «РосКор» к Владивостокской таможне, который компания подала из-за почти двухнедельного простоя северокорейского судна Man Gyong Bong в феврале. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

Напомним, 31 января прибывшее из Раджина (КНДР) судно Man Gyong Bong не смогло войти в порт Владивостока из-за подозрений, что на его борту находится груз, попадающий под санкции ООН в отношении КНДР. 10 февраля оно ушло обратно в Раджин. Фрахтователь судна, компания «РосКор», подала в суд иск с жалобой на действия Владивостокской таможни.

Первое заседание по иску, назначенное на 30 мая, перенесли на 20 июня из-за привлечения к участию в деле в качестве третьего лица капитана порта Владивосток. Следующее заседание перенесли с 20 июня на 3 июля в связи с необходимостью предоставления дополнительных доказательств.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря