Суд отложил до конца июля заседание по делу о простое в порту Владивостока судна из КНДР

Суд в Приморье во вторник отложил до 31 июля разбирательство по иску компании «РосКор» к Владивостокской таможне, который компания подала из-за почти двухнедельного простоя северокорейского судна Man Gyong Bong в феврале. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

Напомним, 31 января прибывшее из Раджина (КНДР) судно Man Gyong Bong не смогло войти в порт Владивостока из-за подозрений, что на его борту находится груз, попадающий под санкции ООН в отношении КНДР. 10 февраля оно ушло обратно в Раджин. Фрахтователь судна, компания «РосКор», подала в суд иск с жалобой на действия Владивостокской таможни.

Первое заседание по иску, назначенное на 30 мая, перенесли на 20 июня из-за привлечения к участию в деле в качестве третьего лица капитана порта Владивосток. Следующее заседание перенесли с 20 июня на 3 июля в связи с необходимостью предоставления дополнительных доказательств.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]