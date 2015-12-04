В Дальнереченске завершился ремонт грунтовой взлетно-посадочной полосы. После дождливой весны она пришла в негодность, и целый месяц не было сообщения с Владивостоком. Теперь сюда вновь полетели самолеты малой авиации. Встречать и отправлять рейсы в Дальнереченск отправилась наша съемочная группа.

В диспетчерской башне Дальнереченского аэроузла Александр Васильевич, авиатор со стажем, делится с любопытной прессой траекторией воздушных трасс и особенностями работы малой авиации Приморья. Заодно вспоминаем, как это было. Например, я в советские времена еще подростком летал на АНах по маршруту Камень-Рыболов—Владивосток.

С высоты четвертого этажа все поле видно. Внизу — взлетно-посадочная, а вверху сегодня облака. Эти белокрылые лошадки для полетов малой авиации в Дальнереченск не помеха. А вот соседний аэродром в поселке Восток пока закрыт. Он находится в горном районе и при такой облачности лететь туда очень небезопасно. Ждем, вдруг небо станет чище.

Александр Дикий, диспетчер-информатор Дальнереченского аэропорта: «С '78-го года. Потом я работал в районом центре, который обслуживает пролеты воздушных трасс над нами — заграницу и так далее. С большими самолетами работали. Здесь, в Дальнереченске, на сопке стоит радиолокатор. До 2013 года я там работал, а потом нас расформировали. Половину в Хабаровск диспетчеров, а другую — в Кневичи».

38 лет он в авиации. Александр Васильевич следит за полетами. Закончил Ульяновское училище. Несколько лет назад ушел на пенсию, но, как говорит он сам, решил еще поработать во взлете. Пока разговаривали, на посадку заходит борт из Единки.

Воздушный трудяга АН-2 идет на посадку в аэропорт Дальнереченска. Именно эти самолеты здесь видят чаще всего. Для них здешний аэродром — родной дом.

Это в воздухе АН-2 — небесный тихоход. На земле он превращается в бульдозер. Этим и уникален: трава, асфальт или грунт — для него всё едино. Садится и взлетает с минимальным разбегом.

- В основном летают у нас АН-2 и «Дэшки» с вертолетами. В общем, работа для пенсионеров. Сейчас дам команду на взлет… Сейчас будет вылетать.

Неугомонный дедушка АН-2 снова в небе. Он возвращается в Единку. Это коммерческий рейс, который позволяет местным авиаторам немного заработать.

Спустя пять минут на посадку заходит уже известная приморцам канадская «Дэшка». Их не видели здесь месяц — после дождей взлетка пришла в негодность и закрылась на вынужденный ремонт. Полеты из Владивостока в Дальнереченск и обратно пришлось отменить. На восстановление грунтовки ушел почти миллион рублей.

Антон Маслов, заместитель директора КГУП «Пластун-Авиа» по безопасности: «Сейчас, после реконструкции, полоса имеет длину, рабочую часть 740 метров. Она способна безопасно принимать суда типа DHC-6. По маршруту Владивосток—Дальнереченск пассажиропоток увеличился в 2,5 раза».

Екатерина Суворова, пассажир рейса Владивосток—Дальнереченск: «Самолетом удобнее, ребенок не выносит долгие поездки».

По небу время в пути из краевой столицы — чуть больше часа. На автобусе — до пяти часов и более. С недавних пор Дальнереченский аэропорт — практически авиахаб межрайонного значения. Кроме рейсов во Владивосток и в поселок Восток, улететь отсюда можно к берегам северного Приморья — в Самаргу и Единку. А если будут пассажиры, то и в заповедные районы Сихотэ-Алиня — в поселок Охотничий.

Уже через час становится ясно: сегодня борт в поселок Восток не полетит. Облака там до сих пор прочно сидят на вершинах соседних сопок. Транзитные пассажиры последнюю часть маршрута сегодня преодолеют на автомобиле.

А в это время в зале ожидания идет оформление на обратный рейс до Владивостока. Канадские DHC-6 летают по краю как пчелки, пока этого количества хватает. Но приморцы уже хотят большего. О своих аэродромах мечтают в Красном Яре, Рощино, Лазо и Милоградово. Кто знает, может, и туда полетим.



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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]