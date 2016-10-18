Во Владивостоке размыло грунтовую дорогу на улице Славянской

Ливень, прошедший во Владивостоке в понедельник, 2 июля, размыл участок дороги возле подпорной стены на улице Славянской. Многочисленные ямы появились и на асфальте, и на грунтовке. Из-за состояния дорожного полотна автомобили вынуждены снижать скорость и ехать по единственной заасфальтированной полосе, где периодически собираются пробки.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, почти год назад проливные дожди размыли дорогу на Славянской, для проезда автомобилей можно было использовать только одну полосу. Управление дорог и благоустройства Владивостока тогда решило восстановить асфальт и возвести подпорную стену. Однако меньше чем через полгода новая стенка начала разрушаться. Плиты потрескались и накренились, а дорожное покрытие пошло волнами.

В апреле в администрации Владивостока отмечали, что подрядная организация производила обратную засыпку грунта в декабре 2017 года, когда завершились строительные работы. С оттаиванием грунтов произошли просадки. В мэрии пообещали, что в ближайшее время участок на Славянской будет отремонтирован. Однако асфальта рядом с подпорной стеной по-прежнему нет.

В городской администрации ответили, что дорога на Славянской будет заасфальтирована до конца года, однако точных сроков сотрудники управления дорог и благоустройства не назвали.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]