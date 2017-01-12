«Вести: Приморье»: Во Владивостоке закрывается детский сад — родители бьют тревогу

Отправили на улицу. Во Владивостоке детский сад, принадлежавший предприятию «Эра», этим летом закрыли не на ремонт, а навсегда. Родители бьют тревогу. Садику уже больше 50 лет, и он их вполне устраивал. Многие от путевок в муниципальный сад отказались, кому-то они до сих пор не пришли. Куда теперь отдавать детей — непонятно. Подробности этой истории в специальном репортаже программы «Вести: Приморье» в 18.40 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]