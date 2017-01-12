«Вести: Приморье»: Во Владивостоке закрывается детский сад — родители бьют тревогу
Отправили на улицу. Во Владивостоке детский сад, принадлежавший предприятию «Эра», этим летом закрыли не на ремонт, а навсегда. Родители бьют тревогу. Садику уже больше 50 лет, и он их вполне устраивал. Многие от путевок в муниципальный сад отказались, кому-то они до сих пор не пришли. Куда теперь отдавать детей — непонятно. Подробности этой истории в специальном репортаже программы «Вести: Приморье» в 18.40 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
12.04.2018 Врачи бьют тревогу: в больницы Владивостока поступают дети с магнитными шариками в животе
-
04.04.2018 Приморцы бьют тревогу: опасные сообщения приходят на мобильные телефоны детей
-
03.10.2017 Во Владивостоке по предписанию Роспотребнадзора закрыли детский сад
-
20.07.2017 «Вести: Приморье»: Приморские дети гибнут по недосмотру взрослых
-
19.07.2017 Двое влюблённых подростков пытались сбежать из Владивостока в Тверь
-
12.01.2017 Ученики Владивостока рискуют здоровьем по пути в свою школу
Добавить комментарий