Во Владивостоке из-за очередной стройки может рухнуть многоэтажный дом
Во Владивостоке рядом с домом по ул. Шошина, 35 начали рыть косогор (прямо под домом). Грунт грузят на самосвалы и вывозят. Местные жители опасаются, что дом может просто рухнуть, а за ним и верхние дома по улице Шошина, 41, 37, 39. По их словам, косогор рядом с домом уже отсыпали, так как он начал ползти. Эта тема активно обсуждается в социальных сетях.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на primorye_online, хозяин стройки - житель того же дома по улице Шошина, 35, собирается на этом месте ставить гараж, и у него есть на это разрешительные документы.
Между тем жильцы дома №35 по улице Шошина обратились с заявлением в прокуратуру.
6 июля в 14.00 состоится собрание жильцов и встреча с представителями Госпожинспекции и Градостроительства, выдавшими разрешение на такую рискованную стройку.
Напомним, во Владивостоке уже есть прецедент, когда из-за стройки обрушилась подпорная стена возле многоэтажных домов на улице Станюковича. (Подробности - здесь). К счастью, тогда из людей никто не пострадал.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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