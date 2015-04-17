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Во Владивостоке из-за очередной стройки может рухнуть многоэтажный дом

Во Владивостоке из-за очередной стройки может рухнуть многоэтажный дом

Фото: Социальные сети

Во Владивостоке рядом с домом по ул. Шошина, 35 начали рыть косогор (прямо под домом). Грунт грузят на самосвалы и вывозят. Местные жители опасаются, что дом может просто рухнуть, а за ним и верхние дома по улице Шошина, 41, 37, 39. По их словам, косогор рядом с домом уже отсыпали, так как он начал ползти. Эта тема активно обсуждается в социальных сетях.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на primorye_online, хозяин стройки - житель того же  дома по улице Шошина, 35, собирается на этом месте ставить гараж, и у него есть на это разрешительные документы.

Между тем жильцы дома №35 по улице Шошина обратились с заявлением в прокуратуру.

6 июля в 14.00 состоится собрание жильцов и встреча с представителями Госпожинспекции и Градостроительства, выдавшими разрешение на такую рискованную стройку.

Напомним, во Владивостоке уже есть прецедент, когда из-за стройки обрушилась подпорная стена возле многоэтажных домов на улице Станюковича. (Подробности - здесь). К счастью, тогда из людей никто не пострадал.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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