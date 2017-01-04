"Вести: Приморье": "Любовь и голуби" по-владивостокски - странные вещи происходят в жилом доме

В обычном жилом доме на улице Нерчинской во Владивостоке происходят странные вещи. Хозяин одной из квартир у себя в ванне то и дело находит голубей. Подробнее об этом смотрите в программе "Вести: Приморье" сегодня, 4 июля, в 15.40.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]