"Вести: Приморье": "Любовь и голуби" по-владивостокски - странные вещи происходят в жилом доме
В обычном жилом доме на улице Нерчинской во Владивостоке происходят странные вещи. Хозяин одной из квартир у себя в ванне то и дело находит голубей. Подробнее об этом смотрите в программе "Вести: Приморье" сегодня, 4 июля, в 15.40.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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