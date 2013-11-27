На о. Рейнеке установили систему звукового оповещения на случай пожаров
Теперь в случае чрезвычайных ситуаций на острове будут звучать сирены. В этом случае жителям нужно будет собраться в оговоренном месте и ждать пожарных, которые приедут с соседнего острова Попова, где расположена пожарная часть. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Как говорят местные жители, пожары на острове вспыхивают не часто, но когда все же происходит возгорание, — это настоящее ЧП. Теперь в поселке появилась сигнализация, которая будет сообщать жителям о происшествии.
В ближайшее время на острове будет проведена учебная тренировка с участием пожарных и местных жителей. А в будущем году на Рейнеке планируется обустроить противопожарный водоем и минерализованную полосу (специально обработанные слои почвы, которые способны удерживать огонь).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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