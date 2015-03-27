"Мнение": Людмила Давыдова: "Арес, он же Ахилл... Это прекрасный памятник, у которого необычная история"
Во Владивостоке прибыла античная скульптура из Эрмитажа. Об этом в рубрике "Мнение" Людмилы Давыдовой, старшего научного сотрудника Государственного Эрмитажа, профессора Академии им.Репина: "Арес, он же Ахилл... Это прекрасный памятник, у которого необычная история".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
29.06.2018 Шедевр из Эрмитажа представили во Владивостоке
-
26.01.2018 "Приморье - 80! Наша история": Как создавался памятник Владимиру Высоцкому во Владивостоке?
-
27.03.2015 Памятник Пушкину открылся в городе Хэйхэ на северо-востоке Китая
-
31.03.2015 Памятник Дмитрию Маматову в Приморье начали восстанавливать
-
23.12.2015 Вандалы осквернили памятник героям войны в Приморье, возбуждено уголовное дело
-
23.04.2015 Глава Владивостока Игорь Пушкарёв поручил помыть 19 памятников ко Дню Победы
Добавить комментарий