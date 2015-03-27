"Мнение": Людмила Давыдова: "Арес, он же Ахилл... Это прекрасный памятник, у которого необычная история"

Во Владивостоке прибыла античная скульптура из Эрмитажа. Об этом в рубрике "Мнение" Людмилы Давыдовой, старшего научного сотрудника Государственного Эрмитажа, профессора Академии им.Репина: "Арес, он же Ахилл... Это прекрасный памятник, у которого необычная история".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]