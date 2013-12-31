Житель Владивостока Владимир Леляев уже который месяц пытается решить нерешаемый ребус - откуда у него под ванной появляются голуби!? Уже который месяц эти пернатые ходят к нему в гости.

Странный дом под номером два по улице Нерчинской во Владивостоке. Живут здесь свободные во всех смыслах коты - гуляют сами по себе. Причем прыгают прямо из окон во двор. А одну из квартир на последнем этаже облюбовали птицы.

Это не мыши пищат, это голуби с нами разговаривают. Хозяин этой квартиры, как начал общаться с пернатыми в марте, так и продолжает до сих пор.

Владимир Леляев, хозяин квартиры: «Однажды, проснувшись от шума в ванной, я достал оттуда не крысу, а голубя. И после этого, у меня сегодня уже пятый по счету голубь. Управляйка разводит руками, и я тоже».

Странны и запутанны пути голубиные. Откуда они берутся в нише для водопроводных труб пока не понятно - сквозной дыры на крышу здесь нет. Но точно известно - приходить к Владимиру в гости пернатым нравится.

А может, Владимир - просто хороший человек, и птицы это чувствуют. Держит кота по кличке Винил, кстати, голубино-серого цвета. Правда пушистое создание благородных кровей на поселившихся под ванной дворовых птиц внимания не обращает.

- Как оказалось, голуби бывают разные. Один кусался, другой без проблем достался, третий просто не хотел улетать и жил на открытом балконе два дня. Я его взял в охапку и вышел с ним на улицу.

Похоже, без орнитологов и проектировщиков здесь не разобраться. Пока снимали, на крышу дома прилетела еще одна птица мира и, наверняка, с подозрительной целью. Поэтому история про любовь и голубей на улице Нерчинской во Владивостоке, скорее всего, только начинается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]