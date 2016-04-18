В Приморье смыло временную переправу через реку Кроуновка

Из-за сильных дождей, которые прошли 2—3 июля в Приморье — выпало 44 мм осадков, — в Уссурийском ГО на автодороге Кроуновка—Корсаковка—Уссурийск произошел перелив через насыпь временного мостового сооружения реки Кроуновка.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу приморского МЧС, подтопления села Кроуновка нет. Жизнеобеспечение населенного пункта не нарушено. Наблюдается спад уровня воды.

Проезд для автомобильного транспорта повышенной проходимости и большегрузов не ограничен. Ограничение движения введено на данном участке для легковых автомобилей.

Также спасатели организовали лодочную переправу, на месте происшествия выставлен пост ГИБДД.

Напомним, мост через Кроуновку обрушился в 2015 году, тогда по нему проехала тяжелая спасательная техника. Капитальный мост здесь должны построить к декабрю 2018 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]