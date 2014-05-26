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В Приморье судебные приставы задержали мужчину, находившегося в розыске

В Приморье судебные приставы задержали мужчину, находившегося в розыске

Фото: Gorod48

Разыскиваемый 56-летний гражданин Л., являясь обвиняемым по уголовному делу о незаконном проникновении в жилище, скрылся от правосудия.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Управления ФССП по Приморскому краю, постановление мирового судьи о розыске гражданина Л. поступило в отдел судебных приставов по Октябрьскому району.

Судебный пристав по ОУПДС выехал в населенный пункт, где проживал обвиняемый, но там его не обнаружил. Вместе с тем работнику отдела судебных приставов по Октябрьскому району удалось выяснить вероятное место нахождения гражданина Л. Приехав по адресу возможного проживания разыскиваемого, судебный пристав по ОУПДС задержал его и доставил в суд.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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