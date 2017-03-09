Тайник с табачными стиками обнаружили уссурийские таможенники в салоне китайского автобуса
15 тысяч незадекларированных табачных стиков обнаружили уссурийские таможенники в салоне автобуса, следующего из России в Китай через пункт пропуска ДАПП Полтавка. Водитель, гражданин КНР, спрятал табачные изделия в тайнике, чтобы беспрепятственно пройти таможенный контроль. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на представителя таможни.
Водитель автобуса заявил, что не перемещает товары, подлежащие таможенному декларированию. Однако при сканировании автобуса с помощью специального комплекса таможенники выявили 17,5 кг табачных изделий, которые мужчина разместил под ступеньками.
В отношении жителя Китая Уссурийская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.1 КоАП России по факту сокрытия товаров от таможенного контроля. Изъятый товар направлен на экспертизу, проводится расследование.
* Стики – табачные изделия (картриджи), внешне похожие на маленькие сигареты, предназначенные для электронного нагревателя табака.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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