В краевом центре запретят парковку машин вдоль дорог на улице Адмирала Фокина
В целях организации дорожного движения и обеспечения безопасности в краевом центре запретят парковку машин вдоль дорог на улице Адмирала Фокина во Владивостоке.
Как сообщают в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, новые дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» совместно с табличками дополнительной информационной 8.24 «Работает эвакуатор» появятся на автомобильной дороге в районе дома № 23б и 14 по улице Адмирала Фокина. Кроме того, специалисты установят новый дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен» в районе дома № 16 по улице Адмирала Фокина.
Как сообщают специалисты, работы по установке дорожных знаков планируется провести в конце июля. Администрация Владивостока просит автолюбителей быть внимательными на дорогах и соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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