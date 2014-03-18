В Приморье на пожаре спасены шесть человек

3 июля утром в поселке Кавалерово на улице Арсеньева в жилом доме произошел пожар. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС, пожарные прибыли на место происшествия через три минуты после сообщения о возгорании. Огнеборцы установили, что загорелась электрощитовая на третьем этаже в одном из подъездов дома. Задействовав звено газодымозащитной службы, пожарные провели разведку и вывели из задымлённых помещений 6 человек.

Площадь пожара составила 1 кв.м.

На тушении было задействовано 6 пожарных 78 пожарной части и 1 единица техники.

В настоящее время пожар ликвидирован.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]