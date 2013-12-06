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Жительница Находки похитила деньги у своего знакомого после его смерти

Жительница Находки похитила деньги у своего знакомого после его смерти

Находкинским городским судом вынесен приговор в отношении местной жительницы, которая признана виновной в совершении кражи. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Как установлено в судебном заседании, знакомый фигурантки, лежал в больнице и попросил женщину покупать ему продукты и лекарства, дав ей свои банковские карты и сообщив пин-код. Когда мужчина скончался, злоумышленница не передала его карты родственникам, а стала распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.

Всего с банковских счетов осужденная похитила 420 тыс. рублей.

В судебном заседании вину в предъявленном обвинении она признала полностью, уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Кроме того, частично возместила ущерб потерпевшей стороне.

Суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком на 2 года, в течение которого осужденная должна своим поведением доказать свое исправление, а также возместить остальную сумму причиненного ущерба.

Приговор вступил в законную силу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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