Жительница Находки похитила деньги у своего знакомого после его смерти
Находкинским городским судом вынесен приговор в отношении местной жительницы, которая признана виновной в совершении кражи. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Как установлено в судебном заседании, знакомый фигурантки, лежал в больнице и попросил женщину покупать ему продукты и лекарства, дав ей свои банковские карты и сообщив пин-код. Когда мужчина скончался, злоумышленница не передала его карты родственникам, а стала распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.
Всего с банковских счетов осужденная похитила 420 тыс. рублей.
В судебном заседании вину в предъявленном обвинении она признала полностью, уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Кроме того, частично возместила ущерб потерпевшей стороне.
Суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком на 2 года, в течение которого осужденная должна своим поведением доказать свое исправление, а также возместить остальную сумму причиненного ущерба.
Приговор вступил в законную силу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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