В Приморье из-за бездействия коммунальщиков на крыше дома выросло дерево
В Партизанске на крыше жилого дома выросло дерево. Данный факт явно указывает на то, что крыша уже долгое время не ремонтируется. В период дождя потоки воды заливают силовые электрические кабели, что может вызвать замыкание и пожар. Несущие конструкции перекрытия крыши, долгие годы подвергаясь воздействию влаги и грибков, пришли в негодность, что грозит их обрушением, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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