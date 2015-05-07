В Приморье из-за бездействия коммунальщиков на крыше дома выросло дерево

В Партизанске на крыше жилого дома выросло дерево. Данный факт явно указывает на то, что крыша уже долгое время не ремонтируется. В период дождя потоки воды заливают силовые электрические кабели, что может вызвать замыкание и пожар. Несущие конструкции перекрытия крыши, долгие годы подвергаясь воздействию влаги и грибков, пришли в негодность, что грозит их обрушением, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]