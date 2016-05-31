Погода в Приморье: дожди отступают, но теплее не будет

Тайфун «Прапирун» минувшей ночью вышел на южную часть Японского моря. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", заполняясь, он по-прежнему смещается на северо-восток в сторону Сангарского пролива. Облачная шапка вихря прикрыла южную половину Приморского края. Здесь пройдут дожди, наиболее интенсивные на юго-востоке. Облачность и дожди уменьшат дневной прогрев, максимальная температура +19…+25 °С, на побережье +12…+18 °С. Север края останется под влиянием охотоморского антициклона, и дождей не будет.

Во Владивостоке сегодня, 4 июля, облачно, временами моросит. Температура воздуха +14…+17 °С, в пригороде до +20 °С.

Ближайшей ночью с отходом циклона к востоку дожди в Приморском крае будут прекращаться. Отрог охотского антициклона отступит от побережья Приморья, но начнётся рост атмосферного давления с севера, и ночь будет холоднее предыдущей на 3–5 градусов. Днём на большей территории без осадков, лишь в отдельных районах пройдёт небольшой дождь. С северными потоками на Приморье будет поступать прохладный воздух и, не смотря на прояснение, в континентальных районах максимальная температура воздуха не поднимется выше +26 °С, в прибрежных районах +11…+17 °С.

Во Владивостоке в ближайшие сутки возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью +12…+14 °С, днём +16…+18 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]