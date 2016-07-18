Порадует ли погода приморцев на выходных

В выходные дни погодные условия Приморского края будут формироваться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Обойдётся без осадков. Гребень антициклона будет по-прежнему направлен с Охотского моря. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", в субботу северо-восточные потоки будет выноситься принесут относительно холодный воздух. В ночные часы свежо, +8…+13 °С, на северо-востоке и востоке +2…+7 °С. Днём в континентальных районах тёплая, но без изнуряющей жары погода, +19…+25 °С. На побережье прохладней, +10…+18 °С.

В воскресенье в нижней тропосфере произойдёт смена воздушных потоков на южные, на Приморье станет поступать более тёплый воздух. Температурный фон повысится на 1–3 градуса.

Во Владивостоке в выходные без осадков, но не жарко. Ночью +10…+13 °С, днём +14…+17 °С, в пригороде на 3–5 градусов теплее.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]