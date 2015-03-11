Совершить прыжок на дно бассейна, провести разведку и поднять обломки затонувшего транспорта. На это способны подводные аппараты призеров международного чемпионата по робототехнике, который состоялся в Сиэтле. В числе победителей — владивостокцы, воспитанники Центра развития робототехники.

Крушение самолета, землетрясение и подводные электростанции — вот главные темы на мировом первенстве. В американском городе Сиэтл среди 65 команд со всего мира — сборная из Владивостока. Настоящий класс инженерной мысли демонстрируют студенты и школьники и быстро выходят в финал.

Найти обломки затонувшего самолета, установить турбину, починить донную станцию. Такую миссию готов выполнить телеуправляемый аппарат владивостокских студентов. Их подводный робот доказал это на международных соревнованиях.

Команда студентов из Центра развития робототехники свою машину окрестила «Синьором». Он оказался самым функциональным и компактным на состязаниях и за это сразу заработал баллы.

Антона Константинов, участник международного чемпионата по робототехнике: «Мы имеем 3-D стабилизацию. Робот может зависнуть под любым углом, хоть в перевернутом состоянии, и в любом состоянии может поднимать груз. Многие команды были удивлены, выкрикивали нам: «Вау»!»

На борту восемь двигателей, навигационные системы, подвижный манипулятор. Изящный робот весом в 12 килограммов сразу приглянулся жюри, завоевав специальный приз за дизайн и второе место на чемпионате.

Сергей Мун, директор Центра развития робототехники: «За счет того, что у нас были на высоте все показатели, мы обогнали даже те команды, которые опережали нас по миссиям. А когда нам дали приз за лучший дизайн — радости не было предела!»

Разработка и сборка подводной техники — дело рук юных конструкторов и условие для участников «Битвы роботов»! Прежде чем погрузить аппарат в бассейн, им предстояло выступить с презентацией, сдать техническую документацию, пройти проверку по безопасности. С такими задачами умело справились и владивостокские школьники. Их «черный ящик» или робот BeatBox заставил ребят понервничать, но в итоге принес «бронзу»!

София Лукашова, участник международного чемпионата по робототехнике, капитан команды владивостокских школьников: «За два дня до вылета на соревнования у нас сломался блютуз. Не то чтобы эта система была сложной, просто мы ей мало уделили времени. И тут за два дня она ломается, и нам пришлось за ночь все переделывать».

В этом году победителями школьной номинации стали робототехники из Англиканского колледжа Макао. А первое место в студенческой категории заняла команда из Александрийского университета Египта. Так неожиданно, ведь даже новички «на пятки наступают», шутят владивостокцы, и потому уже готовятся к новым победам!

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]