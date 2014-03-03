В ФАР рассказали о массовом недоливе бензина на АЗС
В ФАР обнаружили, что максимальный недолив составил 19 процентов: фактически водители приобрели топливо за 55,21 рублей за литр, хотя стоимость на заправке была указана по 44,70 рубля за литр. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на life.ru.
В Федерации автовладельцев России провели исследование, согласно которому на 76 процентах заправках недоливают бензин. Уточняется, что в среднем автомобилистов обманывают на 5 процентов уже оплаченного бензина.
— За недолив принималось расхождение более одного процента, между оплаченным и фактически полученным топливом. Средний недолив по выборке составил 5,05%, а значит, его фактически можно приплюсовать к цене за литр, — говорится в исследовании ФАР.
При этом максимальный недолив составил 19 процентов. Это произошло на АЗС в Краснодарском крае, однако в федерации не уточняют название заправки.
— Недолив составил 19,03% и фактически потребитель приобрел топливо по цене 55,21 руб/литр, — отмечается в исследовании.
Для исследования бензин отбирался в специально оборудованный автомобиль, далее уже по методике определялось количество оплаченного топлива. Кроме того, был выборочный отбор бензина и для проверки качества в лабораториях. В итоге в ФАР испытания отобранного АИ-95 показали, что качество топлива не соответствует техрегламенту.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
05.04.2016 Сетевые АЗС Владивостока подняли цены на топливо
-
29.05.2018 На АЗС Владивостока Владивостока топливо подорожало в среднем на рубль
-
03.07.2018 Цена на топливо во Владивостоке перевалила за 50 рублей (фото)
-
29.12.2014 Самый дешевый бензин в России появился на одной из АЗС Владивостока
-
03.03.2014 Рост цен на бензин и дизельное топливо зафиксирован в Приморье
-
22.07.2015 Во Владивостоке стоимость бензина перевалила психологически важную отметку
Добавить комментарий