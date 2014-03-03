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В ФАР рассказали о массовом недоливе бензина на АЗС

В ФАР рассказали о массовом недоливе бензина на АЗС

В ФАР обнаружили, что максимальный недолив составил 19 процентов: фактически водители приобрели топливо за 55,21 рублей за литр, хотя стоимость на заправке была указана по 44,70 рубля за литр. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на life.ru.
В Федерации автовладельцев России провели исследование, согласно которому на 76 процентах заправках недоливают бензин. Уточняется, что в среднем автомобилистов обманывают на 5 процентов уже оплаченного бензина.

— За недолив принималось расхождение более одного процента, между оплаченным и фактически полученным топливом. Средний недолив по выборке составил 5,05%, а значит, его фактически можно приплюсовать к цене за литр, — говорится в исследовании ФАР.

При этом максимальный недолив составил 19 процентов. Это произошло на АЗС в Краснодарском крае, однако в федерации не уточняют название заправки.

— Недолив составил 19,03% и фактически потребитель приобрел топливо по цене 55,21 руб/литр, — отмечается в исследовании.

Для исследования бензин отбирался в специально оборудованный автомобиль, далее уже по методике определялось количество оплаченного топлива. Кроме того, был выборочный отбор бензина и для проверки качества в лабораториях. В итоге в ФАР испытания отобранного АИ-95 показали, что качество топлива не соответствует техрегламенту.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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