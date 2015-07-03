Ущерб от незаконных рубок леса в Приморье снизился в этом году в 1,7 раза
Ущерб от незаконных рубок леса в Приморье за 6 месяцев 2018 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,7 раза и составил 217 млн рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам экологии и рационального природопользования на Дальнем Востоке во вторник заявил, что одной из проблем является высокий объем незаконно заготавливаемой древесины. Среди регионов, где зафиксированы наибольшие объемы незаконной рубки, он назвал Приморский и Хабаровский края.
«В текущем году выявлено 117 случаев незаконных рубок лесных насаждений (аналогичный период прошлого года — 156) с объемом древесины 2,2 тыс. кубометров (в прошлом году — 7,2 тыс. кубометров), размер причиненного ущерба составил 217 млн рублей (в прошлом году — 376 млн рублей)», - сказали в департаменте.
Чтобы сделать лесной надзор эффективнее, власти региона совместно с Амурским филиалом WWF России внедряют систему космического мониторинга «Кедр», которая позволяет обнаруживать места незаконных вырубок. В 2016—2017 годах с помощью этой системы, которая работала в тестовом режиме, на территории Рощинского лесничества удалось выявить пять незаконных рубок, было возбуждено четыре уголовных дела. В 2018 году по результатам работы с использованием системы возбуждено одно уголовное дело. Одной из действенных мер, которые помогают контролировать соблюдение арендаторами законодательства при заготовке леса, также стало определение фактического объема заготовки по конкретным лесосекам, отметили в департаменте.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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