По дождем и практически в экстремальных условиях профессионалы краевой поисково-спасательной службы подняли из пещеры на свет телеоператора ГТРК «Владивосток» Александра Казанцева. На острове Русский, на месте незаконченной стройки одного из фортов Владивостокской крепости, мчсники отрабатывали навыки спасения людей. Условным пострадавшим стал оператор программы «Вести: Приморье».

Погода спасателей не спрашивает, какие условия нужны для учений. И с неба льёт, и на земле не комфортно. Но для этих людей, чем труднее - тем лучше. Отрабатывать навыки подъёма упавших со скалы приходится в мокрых условиях. Условно пострадавшего, но вполне настоящего человека, предоставило телевидение. Телеоператор Александр Казанцев изящно завис над пропастью. Ведь его сначала надо в ущелье спустить, чтобы потом спасать.

Это не тот случай, когда тяжело в учении и легко в бою. В реальности ситуации и нагрузка бывают намного тяжелей и опасней.

Александр Живоглядов, спасатель краевой поисково-спасательной службы: «Физическая нагрузка идет. И по 100 килограммов приходилось поднимать людей. Бывают сломаны ноги, открытые переломы, позвоночник, шея».

Петр Новосад, спасатель первого класса краевой поисково-спасательной службы: «Нижнему тяжелее идти, верхний страхующий».

Активные тренировки краевой поисково-спасательной службы продолжатся до конца недели. Все бойцы предельно сосредоточены на происходящем. Надо быть осторожным и в тоже время не забывать про время. Ведь от скорости действий порой зависят жизни.

- Кого легче тащить? Условно пострадавшего или нашего оператора?

Александр Пак, спасатель краевой поисково-спасательной службы: «Я думаю оператора легче. Потому что все налажено и все-таки оператор вертикальной плоскости будет, а этот горизонтальный был».

Про Александра говорят, он - человек-паук. Зависает над котлованом и начинает поднимать нашего телеоператора.

- Самый смелый оператор… Он не просто висит над пропастью на мысе Вятлина, он работает!

На подъём условного пострадавшего ушло всего 15 минут, что очень неплохо. Спасатели говорят, все-таки лучше, когда настоящая эвакуация является частью учений. Поэтому советуют беречь себя и внимательно смотреть под ноги, особенно путешествуя по горам и скалам края.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]