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Акулу обнаружили у берегов Владивостока

Акулу обнаружили у берегов Владивостока

Cельдевую акулу увидели в бухте Западная острова Попова, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @blog_vladivostok. Судя по видеозаписи, животное не проявляло агрессии в отношении маломерного судна и людей на борту.

Для справки, тихоокеанская сельдевая акула (Lamna ditropis), известная также как северотихоокеанская сельдевая акула и лососёвая акула, является одним из видов, акул обитающих в северной части Тихого океана.

Как вершина пищевой пирамиды, сельдевая акула питается лососем, а также охотится на кальмара, угольную рыбу и сельдь. Является близкородственным видом с атлантической сельдевой акулой (Lamna nasus).

Потенциально опасна для человека, подчеркивает ресурс prim.news.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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