Энергетик преодолел вплавь Амурский залив, получив ожог лица от медузы

Во Владивостоке состоялся международный ежегодный марафонский заплыв дистанцией 12 километров "Амурский залив – 2018", посвященный 80-летию Приморского края. В заплыве приняли участие заместитель генерального директора АО «ДРСК» Александр Блейхман и начальник отдела менеджмента качества Эдуард Ходаковский.

В этом году участниками заплыва на марафонской дистанции стали 77 спортсменов со всей страны. Марафонцы выступали в трех категориях: в гидрокостюме и в ластах, в гидрокостюме без ласт, «классик» - без гидрокостюма и без ласт. Организаторы обеспечили всех яркими буями и шапочками для плавания, это было необходимо для обеспечения безопасности участников на дистанции. Во время заплыва участников сопровождали катера и на берегу дежурила бригада скорой помощи. Марафонская дистанция проходила по акватории Амурского залива, по прямой линии с мыса Песчаный до мыса Бурный, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДРСК.

- Для меня это не первый опыт плавания в холодной воде. В прошом году я плыл без гидрокостюма и, к сожалению, сошел с дистанции из-за переохлаждения и судорог, - говорит участник заплыва Александр БЛЕЙХМАН. – В этом году сложность состояла в том, что было не легко ориентироваться в неспокойном море. И еще в самом начале пути, я получил ожог лица после укуса медузы. В таких условиях на открытой воде было очень непросто, но результатом я доволен.

Александр Блейхман штурмовал залив в обмундировании первой категории и к финишу пришел восьмым, преодолев дистанцию 12 километров за 3 часа 37 минут 52 секунды. Эдуард Ходаковский, участник заплыва «классик» пришел к финишу за 4 часа 24 минуты 33 секунды, заняв 1 место в данной номинации.

- Температура воды в этот день не превышала 15 градусов. Плыть приходилось против ветра. Гребень волны был на столько высок, что практически полностью перекрывал видимость, ориентироваться было очень сложно, - рассказывает участник заплыва Эдуард ХОДАКОВСКИЙ. – Первые два километра плыли все вместе, а потом волной и течением нас разбросало по заливу. Был момент, когда я потерял ориентир и 400 метров плыл в обратном от финиша направлении. Но мы преодолели эту дистанцию и самым приятным был тот момент, когда увидели берег.

Для многих спортсменов такое испытание выносливости оказалось не по силам, поэтому до финиша доплыли всего 55 плавцов. На церемонии награждения каждый участник, проплывший Амурский залив, получил диплом. Призеров наградили медалями и кубками, а все, впервые переплывшие Амурский залив, получили значок «Покоритель Амурского залива».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]