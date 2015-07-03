Открытие крупнейшего торгового центра Владивостока «Калина Молл» перенесено на сентябрь (фото)

Сроки открытия крупнейшего торгово-развлекательного центра Владивостока «Калина Молл» перенесены с июля на сентябрь. Подрядчик достроил основное здание, оборудовал многоуровневую парковку, но еще продолжает внутреннюю отделку и благоустройство территории. Сроки открытия крупнейшего на Дальнем Востоке ТРЦ переносятся уже в третий раз сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru.

Сперва планировалось, что торгово-развлекательный центр на Калинина, 8 распахнет свои двери в конце 2017 года. Позднее Минвостокразвития проинформировало, что срок сдачи объекта сдвигается на июль 2018-го. Сейчас компания-заказчик ООО «Артаяр» ориентируется на сентябрь.

Торгово-выставочный комплекс расположен на территории 95 тысяч квадратных метров. Многоуровневая парковка рассчитана на 2000 машино-мест. Внутри будет находиться новый для горожан 8-зальный киноцентр «Киномакс» с залом премиального уровня повышенной комфортности в формате IMAX Sapphire, в России такие есть только в Москве и Санкт-Петербурге. По плану заказчика, самый большой в городе фуд-корт включит в себя восемь кухонь, два двухуровневых ресторана, более 600 посадочных мест с панорамным видом на город.

Международная консалтинговая компания в области недвижимости CBRE уже заключила контракты на аренду площадей с крупнейшими сетями косметики и парфюмерии, бытовой техники, а также с сетью кинотеатров. В общей сложности три якорных арендатора займут 4,5 тысячи квадратных метров. Еще 10 тысяч квадратных метров займет продуктовый гипермаркет.

Отметим, еще в апреле ТЦ «Калина Молл» разместил объявление на Farpost о сдаче в аренду торговых помещений. Стоимость квадратного метра в торгово-развлекательном комплексе – 3000 рублей в месяц (отмечается, что это условная цена), площадь вакантных помещений – от 20 до 230 квадратных метров. Сообщается, что к настоящему времени сдано более 80% торговых площадей, на схеме отмечены будущие арендаторы, среди которых – H&M, Zara Home, Marks&Spencer, Stradivarius, Pull&Bear, Bershka.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]