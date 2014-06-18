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На защиту жителей Приморья от ЧС направили дополнительно почти 19 млн рублей

На защиту жителей Приморья от ЧС направили дополнительно почти 19 млн рублей

Дополнительные средства в размере 18,9 миллионов рублей направлены на реализацию госпрограммы Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Как сообщили «Вестям: Приморье» в региональном департаменте гражданской защиты, средства пойдут на оплату услуг по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации о состоянии рек в паводковый период – 2 миллиона рублей. 6,5 миллионов рублей направят на обновление вещевого имущества для пожарных – закупят новые комплекты летней и зимней формы, включая специализированную обувь, необходимую для работы в термоточках. Более 3 миллионов рублей пойдут на обеспечение автомобильным топливом пожарных машин и почти 7 миллионов – на содержание пожарных депо.

Отметим, соответствующую корректировку краевого бюджета в трех чтениях приняли депутаты Законодательного Собрания края на прошлой неделе, 27 июня. Сумма доходов краевого бюджета увеличена более чем на 4 миллиарда рублей, в том числе благодаря налоговым и неналоговым поступлениям, а также федеральным дотациям. Это позволило увеличить и расходную часть по ряду социальных статей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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