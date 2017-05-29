Лайнер «Costa NeoRomantica» впервые примет гостей ВЭФ во Владивостоке

Круизный лайнер «Costa NeoRomantica» в сентябре текущего года снова прибудет во Владивосток и станет плавучей гостиницей для участников четвертого Восточного экономического форума, который будет проходить в период с 11 по 13 сентября. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как сообщается, для этих целей лайнер «Costa NeoRomantica» был зафрахтован ФГУП «Росморпорт».

Лайнер прибудет в порт Владивостока 08 сентября. Утром следующего дня на нем будет работать комиссия по приемке судна. После этого он будет открыт для гостей и проживающих.

Отмечается, что в этом году в рамках мероприятия по инициативе главы Приморья впервые пройдет Международная парусная регата судов класса «А». Свое участие в мероприятии уже подтвердили российские парусники «Надежда» и «Паллада», суда «Miraie» и «Ami» из Японии, «LE QUY DON» из Вьетнама, «BimaSuchi» из Индонезии и «Koreana» из Южной Кореи.

Для справки: Восточный экономический форум учрежден Указом Президента России Владимира Путина для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в АТР.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]