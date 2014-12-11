Во Владивостоке будет закрыто троллейбусное движение на маршруте № 11

В четверг, 5 июля, во Владивостоке с 9.00 до 17.00 будет закрыто троллейбусное движение на маршруте № 11 «Автовокзал – Клиническая больница». Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на теплосетях в районе дома № 59/5 на улице Русской, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]