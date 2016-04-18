Проезд в село Кроуновка планируют восстановить в ближайшие сутки
Транспортное сообщение с селом Кроуновка Уссурийского городского округа будет восстановлено после схода воды в реке. Пока, как ранее сообщалось, на месте размытого проезда организована лодочная переправа.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства края, в настоящий момент временный мост через реку Кроуновка затоплен из-за прошедших накануне ливневых осадков. Специалисты ожидают спада воды, чтобы начать подсыпку грунтом разрушенных участков дороги и восстановить транспортное сообщение.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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