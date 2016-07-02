Бородатая агама Вупсень из Владивостока предсказала исход матча Россия - Хорватия

Во Владивостоке появились необычные футбольные предсказатели. Австралийские ящерицы из городского контактного зоопарка «Страна Енотия» оказались ярыми поклонниками спорта, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт dv.kp.ru.

Футбольные ящерицы

Про необычных животных корреспонденту «Комсомолки» рассказала администратор зоопарка Анна Емец. Парочку бородатых агам зоопарку отдали довольно давно – и до последнего времени они производили впечатление самых обыкновенных флегматичных ящериц.

– Самца зовут Вупсень, самку – Пупсень. Это, если вы знаете, персонажи детского мультика про Лунтика. Имена им дали наши маленькие посетители. Мы как-то предложили группе ребят, которую к нам привели, как-нибудь назвать наших агам… В общем, имена приклеились, – рассказала администратор.

Стоит аквариум с ящерицами прямо под телевизором. Последний, в основном, работает без звука – просто для фона. Ну а вечером его смотрят сами работники «Страны Енотии». Так было и в конце июня, когда работники зоопарка решили посмотреть один из матчей чемпионата мира по футболу. В тот прекрасный день играли Дания и Перу.

– Шел повтор матча, мы с коллегой решили посмотреть. Тем более, что я за Данию болела и персонально - за Кристиана Эриксена. Заодно мы решили Вупсеня с Пупсенем покормить. Едят они вот таких вот червячков. Мы их вытащили из аквариума, дали поесть. А потом смотрим – их чем-то телевизор заинтересовал. Сидят и смотрят на футбол. Это всё, конечно, недолго продолжалось. Но обычно ящерицы вообще на подобные вещи не реагируют, – вспоминает смотрительница зоопарка Алёна Булавинцева.

Предсказали триумф Акинфеева

В последующие несколько дней смотрительницы проводили эксперименты, выясняя, не был ли случай с футбольным матчем случайностью. Итоги удивили всех. Телевизор Вупсеня и миссис Пупсень не интересовал – ровно до тех пор, пока там не начинался футбол. Ну и если, понятное дело, агамы не были заняты чем-то важным. Не сказать, что ящерицы с живым интересом наблюдали за матчами. Но парочка обязательно на несколько минут отвлекалась от повседневной суеты, глядя в экран.

– Тогда мы и придумали себе развлечение. Решили сделать из Вупсеня и Пупсеня «футбольных оракулов». Не на постоянной основе, конечно. Под настроение. Есть же, в конце концов, всякие осьминоги и еноты, которые итоги матчей предсказывают. И у наших агам получилось! – рассказала Алёна Булавинцева.

Конечно, точность показаний у рептилий-болельщиков не абсолютная – но все-таки высокая. По словам смотрительницы зоопарка, она составляет примерно 70 процентов. Осечки, конечно, бывают: например, агамы не угадали исход матча Аргентина – Франция. В 1/8 финала французы разбили соперника, хотя ящерицы ставили на Месси и компанию.

Но зато, например, сбылся прогноз на матч Южная Корея – Германия (немцы тогда проиграли со счетом 0:2, вылетев из группы). Победа, надо сказать, неожиданнная. Но самое главное, Вупсень и Пупсень предсказали победу российской сборной в игре с Испанией. Так что вера «футбольным Вангам» из Владивостока есть.

Россия – Хорватия: кто кого?

Само собой, журналисты проверили Вупсеня и Пупсеня в деле. Корреспонденты решили узнать у ящериц, кто победит в матче Россия – Хорватия, который состоится в эту субботу.

Схема «гадания» крайне простая: на стол кладется два листа бумаги, на них пишутся названия стран. На этих листиках размещаются два абсолютно одинаковых червячка. Ящерицу ставят на противоположный конец стола, а дальше – дело случая и футбольного бога.

Для чистоты эксперимента мы решили провести сразу три «забега». Право первого предсказания досталось главе семьи. Вупсень был спокоен, хотя явно был не против заморить червячка – в прямом и переносном смысле. Рванув к добыче, он ненадолго остановился в раздумьях, после чего выбрал Хорватию.

Его супруга оказалась более патриотична (если вообще такой термин применим к австралийской ящерице). Пупсень быстро определилась с выбором, съев «российского» червяка.

Наконец, настало время решающего прогноза – в нем участвовали обе ящерицы. Количество червяков также увеличили вдвое. Пока была ничья: один-один. Так что финальное предсказание оказалось волнительным. На старт, внимание… Обе агамы со всех ног рванули к листику с надписью «Хорватия». Вупсень и Пупсень предрекли российской сборной поражение в четвертьфинале.

Впрочем, вряд ли стоит воспринимать это «пророчество» всерьез. Все, в конце концов, зависит от футболистов, а не от ящериц с червячками. А в грядущем матче, как отмечают все спортивные эксперты, России предстоит выложиться по полной программе. Хорваты – не самый простой соперник, и биться они будут жестко.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

– Вероятно, агам просто привлекает такое активное мельтешение на экране, а не конкретно Криштиану Роналду или Юрий Газинский. На ярком фоне много маленьких человечков бегает. У кого есть кошки – те поймут, они тоже любят такую «охоту» за телевизором, – считает владивостокский эксперт по рептилиям Сергей Аксаков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]