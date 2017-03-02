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Авторынок Владивостока: свежих автомобилей из Японии хватит всем (примеры цен)

Авторынок Владивостока: свежих автомобилей из Японии хватит всем (примеры цен)

На крупнейшем на Дальнем Востоке автомобильном рынке «Зеленый угол» во Владивостоке все по-прежнему: автомобили из Японии завозятся в достаточном количестве, покупателей мало, но они есть. Каждый день оформляются покупки, проблем с установкой системы ЭРА-ГЛОНАСС нет, ПТС в наличии, покупай и езжай.

Выбор машин большой — от микролитражек с объемом двигателя 0,7 л до больших автобусов и джипов. Рынок заполнен почти на 100%,сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на автомобильный портал Drom.ru.

Появилась новая модель автобуса от Toyota, это разновидность Noah  или Voxy —Toyota Esquire, но с более улучшенным уровнем оснащения и отделки. По анализу прошлогодних летних месяцев, до сентября продажи должны вырасти.

Примеры цен на машины на автомобильном рынке Владивостока

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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