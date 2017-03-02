Авторынок Владивостока: свежих автомобилей из Японии хватит всем (примеры цен)
На крупнейшем на Дальнем Востоке автомобильном рынке «Зеленый угол» во Владивостоке все по-прежнему: автомобили из Японии завозятся в достаточном количестве, покупателей мало, но они есть. Каждый день оформляются покупки, проблем с установкой системы ЭРА-ГЛОНАСС нет, ПТС в наличии, покупай и езжай.
Выбор машин большой — от микролитражек с объемом двигателя 0,7 л до больших автобусов и джипов. Рынок заполнен почти на 100%,сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на автомобильный портал Drom.ru.
Появилась новая модель автобуса от Toyota, это разновидность Noah или Voxy —Toyota Esquire, но с более улучшенным уровнем оснащения и отделки. По анализу прошлогодних летних месяцев, до сентября продажи должны вырасти.
Примеры цен на машины на автомобильном рынке Владивостока
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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